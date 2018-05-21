По данным Бурятского Гидрометцентра, 21 мая в республике местами выпадут небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью грозы
Ветер северо-западный 10-15, в отдельных районах 18-23 м/с.
Температура днём +8, +13, местами до +4.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура днём +9, +11.
В Заиграевском, Селенгинском районах и окрестностях Улан-Удэ чрезвычайно-высокая пожарная опасность.
В Бурятии ветрено и максимум до +13
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