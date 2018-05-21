В Бурятии ветрено и максимум до +13

По данным Бурятского Гидрометцентра, 21 мая в республике местами выпадут небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью грозы



Ветер северо-западный 10-15, в отдельных районах 18-23 м/с.



Температура днём +8, +13, местами до +4.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура днём +9, +11.



В Заиграевском, Селенгинском районах и окрестностях Улан-Удэ чрезвычайно-высокая пожарная опасность.









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