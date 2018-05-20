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В Иркутской области посадили купленные на деньги Путина деревья

В Иркутской области посадили купленные на деньги Путина деревья
Общество,  Фото:ОНФ
Президент подарил 104 тысячи рублей

В Иркутской области прошла акция «Посади дерево»: саженцы высадили на месте лесов, погибших во время пожаров. Всего в акции приняло участие около тысячи человек. Они высадили порядка 80 тысяч сеянцев сосны на участке общей площадью в 20 га, сообщает пресс-служба ОНФ.

Из этих 80 тысяч деревьев более тысячи было приобретено за счёт средств, выделенных президентом России Владимиром Путиным. 104 тысячи рублей на посадку деревьев он разрешил перевести со своего счёта в апреле на одном из заседаний.

- В апреле этого года глава государства перевёл личные денежные средства на закупку деревьев для их высадки в Иркутской области на месте участка леса, уничтоженного в ходе пожара в прошлые годы. И сегодня эти деревья были также нами высажены в ходе традиционной акции ОНФ «Посади дерево». Мы хотели, чтобы подобные мероприятия регулярно проводились органами власти и представителями общественности. Тогда проблема лесовосстановления в нашей стране не была бы такой острой, - заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Акция по масштабному восстановлению леса стала ежегодной.

Ежегодно в России из-за лесных пожаров гибнет несколько миллионов гектаров леса. Из них значительная часть приходится на Иркутскую область, которая является одним из лидеров этого печального рейтинга. Так, в 2014 г. в регионе сгорело 782 тыс. га лесов, в 2015 г. - 522 тыс. га, в 2016 г. - 744 тыс. га, в 2017 г. - 255 тыс. га. Примерно такая же площадь лесов в регионе ежегодно уничтожается во время незаконных рубок. При этом, лесовосстановление проводится на гораздо меньшей территории. Так, в 2017 г. в Иркутской области было восстановлено 130,9 тыс. га леса. Похожая картина наблюдается и в остальных российских регионах, прежде всего, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.





Путин деревья
 
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