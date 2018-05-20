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В Иркутске ищут детей для съёмок в фильме о футболисте Ещенко

В Иркутске ищут детей для съёмок в фильме о футболисте Ещенко
Общество, 
В Иркутске снимают фильм о футболисте «Спартака» и сборной России Андрее Ещенко

Сейчас идёт поиск исполнителя главной роли. Создатели фильма ищут мальчика 9-12 лет, среди требований: короткая стрижка, спортивное телосложение, умение принимать. Также на роли друзей главного героя ищут мальчиков 9-12 лет. 

Кастинг пройдет в понедельник, 21-го мая в Иркутске по адресу: переулок Пионерский, дом 11, 4 этаж, кабинет 402. 

Съёмки фильма с участием Андрея Ещенко пройдут 23 мая, а также вовторой половине июня.

Фильм является совместным проектом компании «Burkalo Production»и кинокомпании «Дума города Похабовска». Реализуется при поддержке администрации Иркутска и лично мэра Дмитрия Бердникова.

Справка:

Андрей Ещенко – российский футболист, защитник московского «Спартака». Родился 9 февраля 1984 года в Иркутске; родители погибли, когда мальчику было 9 лет.

Начал профессиональную карьеру в иркутской «Звезде» во втором дивизионе в 2003 году. Спустя два года перешёл в «Химки», которые выступали в первом дивизионе и вместе с Ещенко завоевали четвертое место в том сезоне. 

В январе 2006 года перешёл в киевское «Динамо», за его трансфер команда заплатила 1 200 000 евро. Вместе с «Динамо» в сезоне 2005/06 стал серебряным призёром чемпионата Украины и обладателем Кубка Украины. Затем играл в днепропетровском «Днепре», киевском «Арсенале». Летом 2011 года вернулся в Россию для того, чтобы попасть в национальную сборную страны. Играл в московском «Локомотиве», «Анжи», «Кубани», московском «Динамо». В 2016 году подписал на правах свободного агента контракт с московским «Спартаком». 

В составе сборной России впервые вышел на поле в матче отборочного цикла чемпионата мира 2014 года против Израиля. Участвовал в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, где сыграл в двух играх на против Южной Кореи и Бельгии. По результатам этих матчей, а также матча с Алжиром сборная России заняла третье место в группе и завершила своё участие в чемпионате, не выйдя в плей-офф.



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