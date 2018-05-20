В лесах Улан-Удэ прошёл «Российский азимут» (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Dailу» представляет итоги и фоторепортаж Сергея Тарасенко с одного из самых массовых состязаний – «Российский азимут»



В субботу, 19 мая, по всей России прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2018». Это одни из самых массовых состязаний в стране, наряду с «Лыжнёй России» и «Кроссом наций».



В Улан-Удэ «Российский азимут» традиционно прошёл в лесах Верхней Берёзовки, в спортивном лагере «Зорька». На старт вышли сотни спортсменов, финишировали из которых более 500 человек. Самая младшая возрастная группа – 12 лет, самая старшая – свыше 55 лет. Собрались не только спортсмены Улан-Удэ, но и Селенгинского, Прибайкальского, Кабанского, Заиграевского, Мухоршибирского, Тарбагатайского, Кяхтинского, Хоринского, Иволгинского районов.



Победители и призёры среди женщин:



Возрастная категория 12 лет:



1 Кира Бочарова, средняя школа № 47. Результат 00:43:42

2 Анастасия Черноярова, школа № 47 00:44:12

3 Елена Калнынь, ДЮСШ Селенгинского района 00:45:49



14 лет:



1 Ландина Кристина, школа № 47 00:29:22

2 Качмарева Кристина, Кабанский район 00:30:07

3 Каргапольцева Ульяна, Кабанский район 00:30:09



16 лет:



1 Сутурина Татьяна, ДЮСШ Селенгинского района 00:24:07

2 Каргапольцева Елизавета, Кабанский район 00:29:01

3 Розвезевва Инна, ДЮСШ Селенгинского района 00:32:07



18 лет:



1 Ульянова Юлия, Прибайкальский район 00:30:01

2 Коновалова Дарья, Саган-Нур 00:30:30

3 Надагурова Елена, школа № 63 00:32:41



21 год:



1 Лодоева Баирма, РИТМ 00:55:23 (25 очков)

2 Дученко Евгения, Кабанский район 00:49:41 (24 очка)

3 Батуева Сарюна, Заиграевский район, 00:49:58 (23 очка)



35 лет:



1 Климова Оксана, Лесная школа 00:56:35 (25 очков)

2 Симонова Руслана, 00:55:06 (19 очков)

3 Куклина Людмила, Улан-Удэ 00:56:02 (17 очков)



55 лет:



1 Колосова Лариса, Улан-Удэ, 00:47:41

2 Акинфиева Татьяна, федерация ориентирования 00:58:02

3 Кириенко Анна, Улан-Удэ 01:00:26



Студенты:



1 Чеботарева Татьяна, БГУ, исторический факультет 00:46:01

2 Аймаа Олча, БГУ 00:47:19

3 Далжинова Елена, БГУ 00:47:24



Призёры и победители среди мужчин



12 лет:



1 Хлебодаров Александр, Каленово Иволгинского района 00:35:18

2 Симонов Владимир, Каленово 00:35:22

3 Васильев Дима, школа №24 00:40:37



14 лет:



1 Китаев Никита, школа № 47 00:29:06

2 Нагаев Максим, школа № 47 00:29:07

3 Ханзаев Александр, школа № 47 00:29:22



16 лет:



1 Цыренжапов Сергей, ДЮСШ Селенгинского района 00:22:53

2 Брызгалов Артём, ДЮСШ Селенгинского района 00:23:05

3 Юрьев Андрей, Саган-Нур 00:23:54



18 лет:



1 Кривогорницын Игорь, ДЮСШ Селенгинского района 00:17:37

2 Болдырев Николай, ДЮСШ Селенгинского района 00:17:38

3 Лхасарунов Солбон, ДЮСШ Селенгинского района, 00:17:53



21 год:



1 Кулешов Михаил, войсковая часть 32364 00:28:14

2 Павлов Александр, Кабанский район 00:28:31

3 Цыренжапов Булат, Кяхтинский район 00:35:24



35 лет:



1 Михайлов Максим 00:36:55

2 Харзеев Сергей, Иволгинский район 00:46:05

3 Шубин Павел, Улан-Удэ, 00:48:38



55 лет:



1 Гаранин Виктор, Улан-Удэ 00:50:10

2 Николаев Алексей, школа № 47 00:53:31

3 Голиус Юрий, федерация ориентирования 00:57:17



Студенты:



1 Смирнов Игорь, БГУ, юридический факультет 00:21:05

2 Белых Владимир, БГУ 00:54:42

3 Малхасян Армен, БГУ 00:54:43



Справка:



Впервые «Российский Азимут» был проведён в 2006 году, тогда на старт вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха. В этом году участие приняли 69 регионов России.



Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи выданной на старте спортивной карты и своего компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. Результаты определяются по времени прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков.







