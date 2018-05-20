Митинг в защиту Байкала пройдёт в Иркутске

Мероприятие в защиту Байкала состоится во вторник, 22 мая, в Иркутске



Митинг состоится в 17 часов на площади у стадиона «Труд». Организатор - председатель экологической ассоциации «Байкальское Содружество» Екатерина Удеревская.



- Спасем наше озеро от сокращения водоохранной зоны, хаотичной застройки и варварского загрязнения берега, - говорится на её странице в Facebook.



Акция согласована с администрацией Иркутска.





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