Мероприятие в защиту Байкала состоится во вторник, 22 мая, в Иркутске
Митинг состоится в 17 часов на площади у стадиона «Труд». Организатор - председатель экологической ассоциации «Байкальское Содружество» Екатерина Удеревская.
- Спасем наше озеро от сокращения водоохранной зоны, хаотичной застройки и варварского загрязнения берега, - говорится на её странице в Facebook.
Акция согласована с администрацией Иркутска.
Митинг в защиту Байкала пройдёт в Иркутске
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