20 Мая

19 Мая

18 Мая

Популярное

МЧС рассказало жителям Бурятии о действиях при пропаже ребёнка

МЧС рассказало жителям Бурятии о действиях при пропаже ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
ГУ МЧС по Бурятии опубликовало инструкцию, что предпринять, если ребёнок потерялся

Приводим её полностью:

«Если вы хотите влиять на безопасность вашего ребёнка, прежде всего, надо знать круг его общения (обязательно телефоны друзей, имена их родителей) и места, где ребёнок может оказаться. С первых лет жизни ребёнку надо объяснить, что если он потеряется или окажется в сложной ситуации, он может попросить помощи, но не у каждого встречного.

Объясните, как выглядит полицейский, продавец в большом магазине, администратор в кинотеатре или музее. Важно показать особенности униформы, чтобы ребёнок не принимал, например, за полицейского первого же мужчину в фуражке. Расскажите, что помощью полиции или пожарных может воспользоваться каждый житель города, независимо взрослый он или ребёнок.

Если у вас нет возможности сопровождать ребёнка на улице, научите его соблюдать простые меры предосторожности - ходить только группой или вдвоём, по дороге нигде не останавливаться, ходить всегда одним и тем же маршрутом, а придя домой, тут же позвонить маме или папе на работу.

Недопустимо, чтобы местом детских игр были стройка, пустырь, старый дом, подвал, чердак, колодцы подземных коммуникаций.

Если вы потеряли ребёнка, его нет там, где он должен был быть, выясните, кто видел его в последний раз и где, расспросите соседей. Проверьте наличие документов и вещей пропавшего. Случается, что дети с неуравновешенной психикой или в период переходного возраста сбегают из дома. Сообщите в полицию по телефону 102 о пропаже, а если есть подозрения на конкретных людей, сразу сообщите и об этом. Напишите заявление на имя начальника вашего отделения полиции с указанием примет и приложением фотографии пропавшего, зарегистрируйте заявление у оперативного дежурного.

С помощью знакомых и родственников начните поиски в соседних дворах, в подъездах, на чердаках и в подвалах. В ваше отсутствие в квартире должен дежурить кто-то из соседей или родственников. При возвращении ребёнка сразу сообщите в полицию.

Как отмечают психологи и специалисты по детской безопасности, как бы ни работали воспитатели, полиция и общество в целом, главное, что защищает ребёнка в любой ситуации, родительская любовь».

Как сообщал «Байкал-Dailу», 10 мая в Бурятии нашли тело пропавшего 2-летнего Дамира, масштабные поиски которого длились четверо суток. В поисках приняли участие около 800 добровольцев. Тело мальчика унесло течением из Поселья в Прибайкальский район, где его обнаружил местный рыбак.


МЧС пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В лесах Улан-Удэ прошёл «Российский азимут» (фоторепортаж)
В лесах Улан-Удэ прошёл «Российский азимут» (фоторепортаж)
Общество, 20.05.2018
«Байкал-Dailу» представляет итоги и фоторепортаж Сергея Тарасенко с одного из самых массовых состязаний – «Российский азимут»
Митинг в защиту Байкала пройдёт в Иркутске
Митинг в защиту Байкала пройдёт в Иркутске
Общество, 20.05.2018
Мероприятие в защиту Байкала состоится во вторник, 22 мая, в Иркутске
В Улан-Удэ развивают адаптивный конный спорт
В Улан-Удэ развивают адаптивный конный спорт
Общество, 20.05.2018
19 мая в Улан-Удэ открылось первенство города по конному спорту среди детей с ограниченными возможностями
Улан-удэнка получила гран-при фестиваля МЧС «Звезда спасения»
Улан-удэнка получила гран-при фестиваля МЧС «Звезда спасения»
Общество, 20.05.2018
Лучшие детские коллективы России собрались в московском Музее Победы
В Бурятии сегодня резко похолодает
В Бурятии сегодня резко похолодает
Общество, 20.05.2018
Ожидаются сильные порывы ветра и пыльные бури
В улан-удэнском Загорске три дня подряд отключают свет
В улан-удэнском Загорске три дня подряд отключают свет
Общество, 19.05.2018
Жильцы нескольких улиц не успевают даже вскипятить чайник
Улан-удэнский колледж и три дома остались без воды
Общество, 19.05.2018
Отключение произошло в Октябрьском районе
Скульптура Даши Намдакова попала на обложку Vogue
Скульптура Даши Намдакова попала на обложку Vogue
Общество, 19.05.2018
«Царица» стала ярким композиционным центром фотосессии французского дизайнера
Из Улан-Удэ можно будет улететь в Хайлар и Маньчжурию
Из Улан-Удэ можно будет улететь в Хайлар и Маньчжурию
Общество, 19.05.2018
Из столицы Бурятии будут рейсы два раза в неделю
Поисковый отряд «Рысь» из Бурятии участвует в «Вахте Памяти»
Общество, 19.05.2018
12 мая они приступили к работе Калининградской области, и в этот же день было найдено братское захоронение
Дни славянской письменности и культуры пройдут в Улан-Удэ
Общество, 19.05.2018
Пройдут конкурсы чтецов, знатоков старославянского языка, викторина, просмотр и обсуждение фильма «Катынь»
В Улан-Удэ ожидается тёплая погода
Общество, 19.05.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 19 мая, в республике местами кратковременный дождь
В Бурятии назвали имена лучших соцработников
Общество, 18.05.2018
Первое место в конкурсе занял специалист по социальной работе центра «Доверие» Игорь Дылгиров  
Изменится расписание поезда Москва - Улан-Удэ
Общество, 18.05.2018
Изменения будут с 21 мая по 10 июня
В Улан-Удэ дают консультации о профилактике ВИЧ
Общество, 18.05.2018
В столице Бурятии также пройдёт уличная акция «Узнай больше о ВИЧ»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^