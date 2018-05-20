МЧС рассказало жителям Бурятии о действиях при пропаже ребёнка

ГУ МЧС по Бурятии опубликовало инструкцию, что предпринять, если ребёнок потерялся
Приводим её полностью:
«Если вы хотите влиять на безопасность вашего ребёнка, прежде всего, надо знать круг его общения (обязательно телефоны друзей, имена их родителей) и места, где ребёнок может оказаться. С первых лет жизни ребёнку надо объяснить, что если он потеряется или окажется в сложной ситуации, он может попросить помощи, но не у каждого встречного.
Объясните, как выглядит полицейский, продавец в большом магазине, администратор в кинотеатре или музее. Важно показать особенности униформы, чтобы ребёнок не принимал, например, за полицейского первого же мужчину в фуражке. Расскажите, что помощью полиции или пожарных может воспользоваться каждый житель города, независимо взрослый он или ребёнок.
Если у вас нет возможности сопровождать ребёнка на улице, научите его соблюдать простые меры предосторожности - ходить только группой или вдвоём, по дороге нигде не останавливаться, ходить всегда одним и тем же маршрутом, а придя домой, тут же позвонить маме или папе на работу.
Недопустимо, чтобы местом детских игр были стройка, пустырь, старый дом, подвал, чердак, колодцы подземных коммуникаций.
Если вы потеряли ребёнка, его нет там, где он должен был быть, выясните, кто видел его в последний раз и где, расспросите соседей. Проверьте наличие документов и вещей пропавшего. Случается, что дети с неуравновешенной психикой или в период переходного возраста сбегают из дома. Сообщите в полицию по телефону 102 о пропаже, а если есть подозрения на конкретных людей, сразу сообщите и об этом. Напишите заявление на имя начальника вашего отделения полиции с указанием примет и приложением фотографии пропавшего, зарегистрируйте заявление у оперативного дежурного.
С помощью знакомых и родственников начните поиски в соседних дворах, в подъездах, на чердаках и в подвалах. В ваше отсутствие в квартире должен дежурить кто-то из соседей или родственников. При возвращении ребёнка сразу сообщите в полицию.
Как отмечают психологи и специалисты по детской безопасности, как бы ни работали воспитатели, полиция и общество в целом, главное, что защищает ребёнка в любой ситуации, родительская любовь».
Как сообщал «Байкал-Dailу», 10 мая в Бурятии нашли тело пропавшего 2-летнего Дамира, масштабные поиски которого длились четверо суток. В поисках приняли участие около 800 добровольцев. Тело мальчика унесло течением из Поселья в Прибайкальский район, где его обнаружил местный рыбак.
МЧС рассказало жителям Бурятии о действиях при пропаже ребёнка
Общество, Фото:
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