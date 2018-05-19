В улан-удэнском Загорске три дня подряд отключают свет

Жильцы нескольких улиц не успевают даже вскипятить чайник



Уже три дня подряд в Улан-Удэ жильцы посёлка Загорск остаются без света. Начиная с 17 мая, уже произошло четыре отключения.



Электроэнергии на нескольких улицах не было в четверг с десяти до одиннадцати вечера, в пятницу с восьми вечера, до трёх ночи. Сегодня свет отключали больше чем на час с 9 утра. Вновь свет пропал в 19:15 сегодня улицах Бетховена и Гарнаева. По словам улан-удэнцев, они не успевают даже вскипятить чайник, как свет пропадает.



- Несколько дней подряд такая нервотрёпка. Приходишь с работы уставший и голодный, и даже стакан чая не можешь себе позволить. Что это такое? Вчера вечером звонили диспетчерам, они ответили, что никто не приедет, специалисты в центре заняты все. Так и сидели впроголодь, - рассказала «Байкал-Dailу» улан-удэнка Галина. - Продукты в холодильниках портятся, техника тоже у нас не вечная.



В диспетчерской службе «Улан-Удэ Энерго» «Байкал-Dailу» сообщили, что причина отключения – перегруз сетей.



- Этим вопросом должен заниматься Железнодорожный РЭС. Оборудование старое, надо менять, нагрузку не выдерживает, вот и отключается, - уточнили «Байкал-Dailу» в диспетчерской службе.



В аварийной службе также пообещали, что вышлют на место специалиста.

