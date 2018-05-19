Скульптура Даши Намдакова попала на обложку Vogue

Публикация от Dashi Namdakov (@dashi_namdakov) 18 Май 2018 в 5:18 PDT

Поклонники творчества Даши Намдакова с восторгом приняли новость о попадании скульптуры на обложку Vogue.«Удивительная женская энергия в ней», «Самое место лучшим скульптурам на обложках лучших журналов! Можно даже немного потеснить содержание», «Скульптура супер!», «Гениально», «Красота», писали подписчики бурятского творца.Скульптура пантеры «Царица» была создана в 2010 году из бронзы. Также при создании применили патинирование – создание декоративного покрытия на бронзе.– Важное место в искусстве Даши Намдакова занимает анималистический жанр. Именно здесь художник обнаруживает своё умение видеть характерное и особенное в живой природе. Скульптура «Царица» — гимн красоте материнства. Чёрная пантера является символом особенной ярости матери, защищающей своё потомство. Движение гибкого кошачьего тела грациозно, но в сильной мускулатуре, выпущенных когтях грозного зверя застыло предупреждение, – говорится в описании скульптуры.