Скульптура Даши Намдакова попала на обложку Vogue

На свежую июньскую обложку украинского журнала Vogue попала скульптура известного бурятского мастера Даши Намдакова. На обложке изображена скульптура чёрной пантеры «Царица».
Изваяние помогло передать дух коллекции одежды французского дизайнера Симона Порт Жакмюса. Он создаёт соблазнительные коллекции по мотивам жизни во французской провинции.
Кроме обложки журнала, скульптура присутствует ещё на трёх снимках, иллюстрирующих статью о дизайнере.
Поклонники творчества Даши Намдакова с восторгом приняли новость о попадании скульптуры на обложку Vogue.
«Удивительная женская энергия в ней», «Самое место лучшим скульптурам на обложках лучших журналов! Можно даже немного потеснить содержание», «Скульптура супер!», «Гениально», «Красота», писали подписчики бурятского творца.
Скульптура пантеры «Царица» была создана в 2010 году из бронзы. Также при создании применили патинирование – создание декоративного покрытия на бронзе.
– Важное место в искусстве Даши Намдакова занимает анималистический жанр. Именно здесь художник обнаруживает своё умение видеть характерное и особенное в живой природе. Скульптура «Царица» — гимн красоте материнства. Чёрная пантера является символом особенной ярости матери, защищающей своё потомство. Движение гибкого кошачьего тела грациозно, но в сильной мускулатуре, выпущенных когтях грозного зверя застыло предупреждение, – говорится в описании скульптуры.
Кроме обложки журнала, скульптура присутствует ещё на трёх снимках, иллюстрирующих статью о дизайнере.
Поклонники творчества Даши Намдакова с восторгом приняли новость о попадании скульптуры на обложку Vogue.
«Удивительная женская энергия в ней», «Самое место лучшим скульптурам на обложках лучших журналов! Можно даже немного потеснить содержание», «Скульптура супер!», «Гениально», «Красота», писали подписчики бурятского творца.
Скульптура пантеры «Царица» была создана в 2010 году из бронзы. Также при создании применили патинирование – создание декоративного покрытия на бронзе.
– Важное место в искусстве Даши Намдакова занимает анималистический жанр. Именно здесь художник обнаруживает своё умение видеть характерное и особенное в живой природе. Скульптура «Царица» — гимн красоте материнства. Чёрная пантера является символом особенной ярости матери, защищающей своё потомство. Движение гибкого кошачьего тела грациозно, но в сильной мускулатуре, выпущенных когтях грозного зверя застыло предупреждение, – говорится в описании скульптуры.