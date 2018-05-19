Дни славянской письменности и культуры пройдут в Улан-Удэ

23-25 мая кафедра русского языка и общего языкознания ИФМК БГУ проводит Дни славянской письменности и культуры и приглашает всех желающих принять участие в праздновании. Мероприятия посвящены Дню славянской письменности и культуры, который в России традиционно отмечается 24 мая в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. В рамках Дней славянской письменности и культуры пройдут конкурсы чтецов, знатоков старославянского языка, викторина, просмотр и обсуждение фильма «Катынь» и многое другое, сообщает пресс-служба Бурятского госуниверситета.

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