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Дни славянской письменности и культуры пройдут в Улан-Удэ

Общество, 
Пройдут конкурсы чтецов, знатоков старославянского языка, викторина, просмотр и обсуждение фильма «Катынь»

23-25 мая кафедра русского языка и общего языкознания ИФМК БГУ проводит Дни славянской письменности и культуры и приглашает всех желающих принять участие в праздновании.

Мероприятия посвящены Дню славянской письменности и культуры, который в России традиционно отмечается 24 мая в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

В рамках Дней славянской письменности и культуры пройдут конкурсы чтецов, знатоков старославянского языка, викторина, просмотр и обсуждение фильма «Катынь» и многое другое, сообщает пресс-служба Бурятского госуниверситета. 
 
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