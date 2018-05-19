Поисковый отряд «Рысь» из Бурятии участвует в «Вахте Памяти»



11 мая отряд отправился в Калининград, где их встретил руководитель поискового движения РОО поисковиков «Совесть» Руслан Хисамов. Поисковики приняли участие в торжественном открытии Вахты Памяти в деревне Коренево Калининградской области, где увековечены имена более 8 тысяч солдат, погибших в годы войны. Ребят встретили учащиеся, администрация округа, представители Балтийского флота.







14 мая велась тяжелая поисковая работа на неучтённом воинском захоронении - подняли 24 бойца. К данному месту приезжали ученики Кореневской школы городского округа Люберцы Московской области.

После участия во второй межрегиональной «Вахте Памяти - 2018» бойцы отряда «Рысь» посетят укрепления войны «Форд № 5», возложат венки к братским могилам воинов 26-й Гвардейской городской стрелковой дивизии и встретятся со СМИ Калининградской области, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

Полевой лагерь для ребят был подготовлен в Багратионовском городском округе. 12 мая они приступили к работе, и в этот же день было найдено братское захоронение. В результате раскопок найдено 11 бойцов. Также обнаружено много боеприпасов.

В 2017 году в Калининградской области на местах боев по результатам первой экспедиции, которую провёл Владимир Ефремов, руководитель поискового отряда «Рысь», установлены места захоронений 95-ти бойцов и командиров, уроженцев Бурят-Монгольской АССР. 45 человек будут внесены в 11-й том Книги Памяти Бурятии.