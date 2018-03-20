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Женский чемпионат России по боксу стартовал в Улан-Удэ (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
19 марта в Улан-Удэ состоялось открытие чемпионата России по женскому боксу, который стал первым для республики. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Как сообщал «Байкал-Daily», предварительные поединки чемпионата России по боксу стартовали с утра 19 марта. Вечером состоялось официальное открытие чемпионата России.

Чемпионат будет идти шесть дней в Физкультурно-спортивном комплексе и завершится 24 марта. В Бурятию приехали 153 сильнейших спортсменки из 43 регионов страны.

На церемонии открытия глава республики Алексей Цыденов отметил, что подготовка к турниру шла больше десяти месяцев, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Подготовка началась ещё в мае прошлого года, когда провели большую работу по согласованию с федерацией бокса России и министерством спорта. Сегодня мы видим, что организация чемпионата на высоком уровне – мы обеспечили участникам проживание, питание, транспорт, зал и тренировочные площадки, – рассказал Алексей Цыденов.

На церемонии открытия глава республики пожелал участницам жаркого противостояния в ринге и крепкой дружбы за ее пределами.

- Желаю, чтобы зрители получили удовольствие от такого большого спортивного события, а наши восемь спортсменок показали достойный результат. У нас уже есть чемпионка мира, надеемся, что, у нас будут и чемпионы России, - сказал Алексей Цыденов.

Отметим, лучшие бои чемпионата России смогут увидеть не только зрители в физкультурно-спортивном комплексе. Прямую трансляцию турнира можно увидеть на на сайте федерации бокса России, в социальной сети «Вконтакте» – группе федерации бокса России, группе федерации бокса Бурятии и на официальном сайте СК «Номто».

За несколько лет спортсменки из Бурятии завоевали почти 100 медалей российского и международного уровня. В 2015 году на международном турнире «Кубок Наций» Наталья Шадрина и Людмила Воронцова выиграли золото, а Кристина Ткачева – серебро. В 2017 году на чемпионате мира среди юниоров Кристина Ткачева завоевывает золото. В республике целая плеяда тренеров в женском боксе - Бадма Бадмаев, Бато Батуев, Валерий Иванов и другие.

Бурятию представляют 8 девушек, воспитанницы спортивного клуба «Номто»: Екатерина Грати (48 кг), Эржена Бадмаринчинова (51 кг), Кристина Серебрякова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дулма Лумбунова (75 кг), Дарима Сандакова (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

Бурятия впервые принимает чемпионат России по боксу среди женщин. 
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