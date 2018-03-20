Предположительно, мужчины ловили байкальского эндемика сетью
Сотрудники транспортной полиции в ходе рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение экологических преступлений, на озере Байкал задержали двоих жителей Бурятии.
Правоохранители изъяли сеть, которая, предположительно, использовалась для незаконного лова рыбы, и более 100 особей байкальского омуля.
Возбуждено уголовное за незаконную добычу водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В Бурятии задержали браконьеров с сотней омулей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
19 марта в Улан-Удэ состоялось открытие чемпионата России по женскому боксу, который стал первым для республики. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Предположительно, мужчины ловили байкальского эндемика сетью
Ему удалось снять знаменитого и редкого баргузинского соболя
Мужчины осуждены за использование заведомо подложного документа
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 20 марта в республике ожидается погода без осадков, вечером по юго-западу мокрый снег
На трёх туристических маршрутах на Ольхоне, расположенных на территории Прибайкальского национального парка, планируется сократить турпоток в два раза. Об этом 19 марта рассказал исполняющий обязанности директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамзанов
Около 2000 военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа примут участие в полевом выходе на полигоне Телемба
Возглавляет её знаменитый путешественник Валентин Ефремов
Постановлением правительства России внесены изменения в правила дорожного движения
Древний экспонат будет выставлен в честь 95-летнего юбилея музея и в рамках выставочного проекта "95 страниц истории"
В комбинате по благоустройству города создана специальная бригада по откачке талых вод с проезжей части
Музыкантам подарили чётки и портрет в графике
С собой у норвежского путешественника были только 80-килограммовые сани
Городской культурный центр приглашает на игровую программу
До 24 марта на ВСЖД проходит декадник, включающий в себя ряд мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев