В Бурятии задержали браконьеров с сотней омулей

Предположительно, мужчины ловили байкальского эндемика сетью



Сотрудники транспортной полиции в ходе рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение экологических преступлений, на озере Байкал задержали двоих жителей Бурятии.



Правоохранители изъяли сеть, которая, предположительно, использовалась для незаконного лова рыбы, и более 100 особей байкальского омуля.



Возбуждено уголовное за незаконную добычу водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



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