Известный российский фотограф снял красоты Баргузинского заповедника





Баргузинский заповедник посетил фотограф дикой природы Сергей Горшков. Ему удалось снять соболей как основной объект съёмки непосредственно в условиях байкальской тайги. В советский и постсоветский периоды, все фотосъёмки соболя проводились в специально предназначенном для этого вольере- Не все из нас имеют возможность посетить тот или другой уголок России, а те места, которые не имеют регулярного сообщения с «большой» землей и подавно. У кого то нет средств, кто то ограничен временем, кто то занят повседневными заботами и только мечтает, куда-либо вырваться. В таких случаях на помощь к нам приходят фотографы дикой природы, фотографы анималисты. Они отправляются в самые отдалённые уголки нашей планеты, подолгу живут уединенно от всех, буквально сливаясь с окружающей природой, всё своё время посвящая съёмкам. Делают они это по велению души, но не забывают и про нас, показывая свои работы на фотовыставках от региональных до всероссийских, выпуская прекрасные фотоальбомы, - сообщает «Заповедное Подлеморье».Сергей Горшков - известный российский фотограф. Неоднократно избирался членом жюри конкурса фотографий дикой природы «Золотая черепаха», «Дикая Природа России». Является председателем жюри конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна», а также учредителем российского Союза фотографов дикой природы. Горшков проводит выставки своих работ и семинары по фотографии, как в городах России, так и во многих городах Европы. В 2014 году его фотографии были выбраны для рекламы Олимпийских игр в Сочи. Автор шести великолепных фотоальбомов посвящённых Камчатке, острову Врангеля, плато Путорано. Первый в мире снял бурого медведя под водой. Многие его снимки не имеют аналогов в мире.