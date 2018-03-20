Мужчины осуждены за использование заведомо подложного документа
Мировой суд Северобайкальского района рассмотрел уголовные дела двоих помощников машинистов локомотивного депо станции Северобайкальск. Они признаны виновным в использовании заведомо подложного документа.
- Установлено, что при трудоустройстве они предъявили заведомо подложные свидетельства об обучении по указанной специальности и присвоении им квалификации «помощник машиниста локомотива». На самом деле они нигде не обучались, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
За преступлений мировой суд назначил одному из них штраф 10 тысяч рублей, другому – обязательные работы на 120 часов.
Два помощника машинистов в Бурятии устроились по подложным дипломам
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