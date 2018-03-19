На трёх туристических маршрутах на Байкале хотят в два раза урезать турпоток

На трёх туристических маршрутах на Ольхоне, расположенных на территории Прибайкальского национального парка, планируется сократить турпоток в два раза. Об этом 19 марта рассказал исполняющий обязанности директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамзанов



По его словам, сегодня предельной пропускной способностью этих маршрутов считается три тысячи человек в сутки. Однако проведенные учеными исследования антропогенной нагрузки на побережье Байкала показали, что турпоток здесь может быть не более 1500 человек в сутки. С предложением пересмотреть официальные нормативы Умар Рамзанов намерен обратиться в министерство природных ресурсов РФ в конце этой недели во время своей поездки в Москву.



Во время этой же поездки будет решаться судьба проекта по благоустройству мыса Хобой на Ольхоне. Напомним, проект был разработан во второй половине прошлого года, однако после смены руководства в «Заповедном Прибайкалье» «повис в воздухе». Нынешний и. о. директора сообщил, что так и не использованные на благоустройство деньги по окончании года вернулись в федеральный бюджет. Сейчас, если в МПР эту идею поддержат, будет разрабатываться новая проектно-сметная документация. Если на федеральном уровне поддержки не будет, то будет решаться вопрос о строительстве по первоначальному проекту на внебюджетные средства, сообщает ИА «Телеинформ».

