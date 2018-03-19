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Экспедиция «Россия от запада до востока» прибудет в Бурятию

Общество, 
Возглавляет её знаменитый путешественник Валентин Ефремов

Уроженец Нижнего Новгорода объехал всю планету. На воздушном шаре он первый в мире достиг Северного полюса. Цель нынешнего путешествия - мыс Дежнева. Крайняя восточная материковая точка России и всей Евразии. Там установят колокол, крест, якорь и макет мотоцикла в память всех первопроходцев и первооткрывателей российских земель. Первый этап экспедиции прошел в 2017 году.

- Сейчас начинается самый интересный маршрут по зимникам. Пойдем из Иркутска до Северобайкальска. И от Северобайкальска выходим уже по зимникам на Мирный. Потом Вилюйск, Якутск. Из Якутска магаданская трасса: Индигирка, Колыма, Черский, Билибино, Чукотка. И дальше мыс Дежнева, - рассказал Валентин Ефремов, руководитель экспедиции «Россия от запада до востока».

Валентин Ефремов уже не в первый раз приезжает на Байкал. Один из его визитов вошел в книгу рекордов Гиннеса. Тогда знаменитый путешественник вместе с воздухоплавателем Владимиром Исайчевым впервые в мире перелетел через аномальную зону озера. Они преодолели все расстояние на тепловом аэростате «Святая Русь». Крайне сложный и опасный маршрут начинался недалеко от сакрального мыса Рытый. Полет проходил благополучно, но в какой-то момент отказала радиостанция. Затем перестал работать GPS. Действовал только механический высотометр. Связь с вертолетом, который сопровождал путешественников, пропала. К тому же ветер резко поменял направление и отнес аэростат далеко от предполагаемого места посадки. Приземление было жестким. И, тем не менее, именно этот полет вошел в мировую историю, сообщает 7ka.tv.
туризм
 
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