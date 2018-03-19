В Бурятии водителей обязали носить световозвращающие элементы

Постановлением правительства России внесены изменения в правила дорожного движения



Теперь водителю необходимо в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа. Поправки вступили в законную силу 18 марта 2018 года.



Ответственность за нарушение нового пункта правил на данный момент не предусмотрена. Однако нужно помнить, что, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом, а за нахождение пешехода на обочине дороги в темное время суток без световозвращающих элементов предусмотрена административная ответственность. Санкция указанной статьи - предупреждение или штраф 500 рублей.



С 1 января 2018 года в Бурятии зарегистрировано 3 ДТП с участием пешеходов, которые передвигались по дороге в темное время суток вне населенных пунктов, вне зоны пешеходных переходов. Один человек в результате происшествий погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

