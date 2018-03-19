В музее истории Бурятии покажут нож скифского звериного стиля



В 2018 году музей истории Бурятии имени Хангалова отмечает 95-летний юбилей. В честь юбилея музей открывает выставочный проект «95 страниц истории», в котором можно увидеть уникальные экспонаты из фондов музея и узнаете об истории развития музея, неразрывно связанной с историей становления и развития республики Бурятия, интересных воспоминаниях тех лет.



В фойе музея истории Бурятии имени Хангалова (ул.Профсоюзная, 29) каждую неделю будет представлен новый экспонат в широком доступе. Вход свободный. На этот раз посетители увидят бронзовый кинжал составной в скифо-сибирском зверином стиле. Длина 28,5, ширина 6,0. Был найден в Прибайкалье случайно.



Широкое производство изделий из меди и бронзы в Сибири, Ц. Азии относится к 1 тыс. до н. э. Это в основном орудия труда, оружие и украшения. Самую многочисленную группу составляют ножи. Ранние бронзовые ножи относятся к так называемой карасукской культуре (13 – 8 вв. до н.э.) Затем следует тагарский этап (7 – 4 вв. до н.э.). Некоторые ножи и кинжалы украшались навершиями в скифо-сибирском зверином стиле.



Считается, что в основе сюжета скифо-сибирского искусства были пришедшие из глубины веков мифы о происхождении людей от различных животных. Поэтому в образе предка того или иного рода или племени выступали зверь, животное или птица (волк, олень, орел и т. д.)



Вещи с изображением зверей или птиц почитались и служили талисманами, амулетами. Родовой зверь - тотем, украшавший оружие воина, по его представлению, незримо помогал ему, придавая смелость, и делал его неуязвимым, сообщает пресс-служба музея.