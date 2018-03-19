До 24 марта на ВСЖД проходит декадник, включающий в себя ряд мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев
Это рейды в местах несанкционированного перехода железнодорожных путей, уроки безопасности в школах, раздача материалов о правилах безопасного поведения на железной дороге, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Эти меры вызваны возросшим числом случаев травмирования граждан в границах магистрали. С начала 2018 года зарегистрировано уже 18 происшествий, 13 из них со смертельным исходом. В одном случае погибла 14-летняя девочка. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 5 марта на участке между станциями Заудинский и Тальцы.
- За аналогичный период прошлого года на ВСЖД травмы получили 15 человек, из которых 9 погибли. Случаев травмирования несовершеннолетних зафиксировано не было, - пояснили на ВСЖД.
Основная причина всех трагедий – нарушение правил личной безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться оборудованными переходами, тоннелями и мостами.
На железной дороге в Бурятии стартовал декадник безопасности
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