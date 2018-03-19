Читают сейчас

В музее истории Бурятии покажут нож скифского звериного стиля Общество, Древний экспонат будет выставлен в честь 95-летнего юбилея музея и в рамках выставочного проекта "95 страниц истории"

На железной дороге в Бурятии стартовал декадник безопасности Общество, До 24 марта на ВСЖД проходит декадник, включающий в себя ряд мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев