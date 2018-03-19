В Улан-Удэ начался женский чемпионат России по боксу





Сегодня, 19 марта, стартовал чемпионат России по боксу среди женщин. Бурятия впервые принимает данный чемпионат. Официальное открытие состоится в 18.30 часов в Физкультурно-спортивном комплексе. С утра же проходят предварительные бои.Всего в Улан-Удэ собрались 212 лучших спортсменок из 43 регионов страны. Среди них призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы: Анастасия Белякова, Ярослава Якушина, Екатерина Пинигина, Александра Кулешова, Саяна Сагатаева, Дарья Абрамова, Александра Ордина.Бурятию представляют 8 девушек, воспитанницы спортивного клуба «Номто»: Екатерина Грати (48 кг), Эржена Бадмаринчинова (51 кг), Кристина Серебрякова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дулма Лумбунова (75 кг), Дарима Сандакова (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).- Представительницы прекрасного пола совершили за «пятилетку» настоящий прорыв в истории женского бокса. Число наград, которые они уже принесли республике, неумолимо приближается к цифре «100», и в этой общей копилке немалое число медалей высшей пробы, - отмечают в федерации бокса Бурятии. - В 2015 году на международном турнире Кубок Наций наши спортсменки получали сразу три медали: Наталья Шадрина и Людмила Воронцова – золото, а Кристина Ткачева – серебро. А в 2017 году на первенстве мира среди юниоров Кристина Ткачёва завоевала золото. Все эти победы - заслуга наших спортсменов и, конечно же, их наставников: Бадмы Бадмаева, Бато Батуева, Валерия Иванова и других тренеров.К данному моменту на чемпионате России прошли уже 22 предварительных боя. Эржена Бадмаринчинова уступила москвичке Анне Поскребышевой. Наталья Шадрина одержала победу в бое с Евгенией Григоренко из Ростовской области.Финальные бои состоятся 24 марта.