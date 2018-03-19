Состязание состоит из четырёх номинаций: «Герой нашего времени», «Всегда в строю», «Именем Закона», «Горячее сердце»
Подведение итогов традиционного конкурса «Признание», который проходит под эгидой Общественного совета при МВД по Бурятии, состоится 21 марта в 17:00 в культурно-досуговом центре БГСХА. За победу в нём поборются 15 номинантов в четырёх номинациях: «Герой нашего времени», «Всегда в строю», «Именем Закона», «Горячее сердце».
Также в этом году учреждена специальная номинация, приуроченная к 300-летию российской полиции - «За вклад в борьбу с преступностью», где наградят представителей разных периодов деятельности ОВД Бурятии. Обладателем гран-при станет сотрудник, которому будет присвоено общественное звание «Полицейский года», сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Одним из номинантов конкурса в номинации «Всегда в строю» в этом году стала подполковник милиции в отставке Баглаева Галина – руководитель музея истории органов внутренних дел Бурятии.
- Галина Африкановна проходила службу в органах внутренних дел с 1978 по 2002 год. Является кавалером медали «За безупречную службу» трёх степеней, нагрудного знака «За отличную службу в МВД». Под её руководством музей истории органов внутренних дел стал настоящим центром героико-патриотического воспитания сотрудников и гражданской молодёжи. Она успешно взаимодействует с государственными, ведомственными и муниципальными архивами, ею разработаны уникальные лекции об истории республиканского МВД, - сообщает пресс-служба.
За победу в конкурсе «Признание» в Бурятии поборются 15 номинантов
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