Жителей Бурятии призывают спасти двух студентов, став донорами костного мозга

В Бурятии и Забайкальском крае создаётся банк данных коренного населения для трансплантации костного мозга



Жителей Бурятии просят помочь двум 19-летним парням-землякам. Молодые люди, один из которых родом из Читы, сейчас студенты 2 курса высших учебных заведений Новосибирска и Иркутска. Обоим врачи поставили страшный диагноз – лейкемия, или рак крови.



Для помощи студентам волонтёры Бурятии объявили акцию «Спаси жизнь - стань донором костного мозга», к которой в апреле присоединятся Чита и посёлок Агинское. Цель данной акции - пополнение всероссийского Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова потенциальными донорами с фенотипом именно нашего региона.



Волонтёры призывают позаботиться о своём будущем и будущем своих родных и создать свой банк данных коренного населения Бурятии и Забайкальского края. Всё, что требуется от здорового человека, - сдать всего 9 миллилитров крови на типирование. Информация о генетических данных будет храниться в базе до момента, пока не предложат спасти чью-то жизнь.Среди привлечённых в регистр добровольцев-земляков возможно найти идеальных генетических близнецов, как для них, так и для других людей.



- При таких диагнозах люди нуждаются в пересадке костного мозга. У родных и родственников не было совпадений, поэтому его семья ищет доноров среди людей по всей России. Национальная российская база регистр потенциальных доноров также ищет доноров, но пока совпадений в генетических данных крови нет, - рассказала «Байкал-Daily» волонтёр благотворительного фонда «AdVita» Баярма Будажапова.



Во всероссийском национальном регистре данных о жителях коренного населения нашей республики практически нет, так как основные фонды, занимающиеся донорами костного мозга, находятся в центральной части России, например, в качестве потенциальных доноров за два года были привлечены 3474 нижегородцев. В Улан-Удэ на данный момент прошло шесть акций, по итогам которых в регистр занесено 140 жителей Бурятии.



- В год добровольца мы хотим привлечь к участию как можно больше людей, так как шансы на спасение жизни нуждающихся в пересадке костного мозга значительно возрастут, - сообщают организаторы.



Как сообщила организатор акции, один из студентов прошёл 2 курса химиотерапии в Санкт-Петербурге. Недавно началась ремиссия, анализы стали хуже. Недавно парень в новосибирскую больницу и его жизнь поддерживается химиотерапией.



Отметим, процедура донорства костного мозга, как правило, безболезненна независимо от выбранного донором способа забора стволовых клеток.



Желающих пополнить банк данных доноров костного мозга просят обращаться по номерам: 8-9024-515-000, 8-9834-371-846

