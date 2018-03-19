В Улан-Удэ пройдёт финал конкурса «Творцы души»

Общество, Фото: Минкультуры РБ

13 участников будут соревноваться в нескольких испытаниях



22 марта в 13 часов в концертном зале Бурятской филармонии пройдёт финал конкурса профессионального мастерства среди работников культурно-досуговых учреждений «Творцы души».



В списке финалистов 13 лучших в своей профессии работников культурно-досуговых учреждений Бурятии. Конкурсанты должны проявить своё мастерство и таланты в следующих конкурсных испытаниях: визитная карточка «Моя профессия – Творец!»; защита проекта «Секреты мастерства: от замысла до реализации»; творческие задания «Дом, где зажигаются сердца!» и «Таланты и поклонники».



Участие в этом творческом форуме принимают работники культурно-досуговых учреждений Бурятии, имеющие стаж работы не менее трёх лет. Конкурс проводится с 2004 года и по традиции приурочен к празднованию Дня работника культуры России, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.