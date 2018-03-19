Одноклассникам пострадавшей в аварии в Улан-Удэ девочки рассказали о ПДД



Напомним, 15 марта водитель «Тойоты Филдер», ехавший по улице Солнечной сбил 11-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.



В результате ДТП школьница получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Её госпитализировали в БСМП.

Выступление автоинспекторов началось с разъяснения обстоятельств произошедшей аварии. Школьники узнали, что в тот день их одноклассница, возвращаясь занятий, вместо привычного пути перешла дорогу вне пешеходного перехода и попала под колёса автомобиля. Полицейские объяснили, как можно было избежать этого происшествия, и напомнили о безопасном маршруте.



- У каждого из вас есть схема маршрута «дом – школа – дом», где отмечены опасные участки дороги и места, где разрешено переходить проезжую часть. Используйте только безопасный маршрут и не подвергайте себя опасности, - разъясняли автоинспекторы.



В завершении занятия сотрудники Госавтоинспекции ещё раз отметили, что на дороге надо быть внимательным и осторожным. Также ребятам пожелали хорошо провести каникулы и не забывать о соблюдении правил дорожной безопасности, сообщает УГИБДД Бурятии.



В столице Бурятии сотрудники ГИБДД встретились с одноклассниками пострадавшей в ДТП школьницы. Урок дорожной безопасности прошёл в СОШ № 25, ученица которой несколько дней назад получила травмы, переходя дорогу в неустановленном месте.