В Улан-Удэ ОМОН проверил место проведения чемпионата России по боксу













Защищать честь Бурятии на чемпионате России по боксу среди женщин будут 8 спортсменок: Екатерина Грати (48 кг), Эржена Бадмаринчинова, Кристина Серебрякова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дулма Лумбунова (75 кг), Дарима Сандакова (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).



Открытие чемпионата России по боксу состоится сегодня в ФСК в 18.30 часов.













Защищать честь Бурятии на чемпионате России по боксу среди женщин будут 8 спортсменок: Екатерина Грати (48 кг), Эржена Бадмаринчинова, Кристина Серебрякова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дулма Лумбунова (75 кг), Дарима Сандакова (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).Открытие чемпионата России по боксу состоится сегодня в ФСК в 18.30 часов.

Специалисты-взрывотехники ОМОН обследовали Физкультурно-спортивный комплекс в Улан-Удэ. Здесь сегодня пройдут первые бои и открытие чемпионата России по женскому боксу 2018 года. Чемпионат будет проходить с 19 по 24 марта. В Бурятии съехались около 120 сильнейших девушек-боксёров со всей страны.Специалисты-взрывотехники и кинологи отряда мобильного особого назначения осмотрели прилегающую территорию и комплекс внутри. В ходе профилактических осмотров взрывоопасных предметов и опасных веществ не обнаружено, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.