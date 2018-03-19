В Улан-Удэ ОМОН проверил место проведения чемпионата России по боксу

Открытие чемпионата России по боксу среди женщин состоится сегодня в ФСК
Специалисты-взрывотехники ОМОН обследовали Физкультурно-спортивный комплекс в Улан-Удэ. Здесь сегодня пройдут первые бои и открытие чемпионата России по женскому боксу 2018 года. Чемпионат будет проходить с 19 по 24 марта. В Бурятии съехались около 120 сильнейших девушек-боксёров со всей страны.
Специалисты-взрывотехники и кинологи отряда мобильного особого назначения осмотрели прилегающую территорию и комплекс внутри. В ходе профилактических осмотров взрывоопасных предметов и опасных веществ не обнаружено, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Защищать честь Бурятии на чемпионате России по боксу среди женщин будут 8 спортсменок: Екатерина Грати (48 кг), Эржена Бадмаринчинова, Кристина Серебрякова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дулма Лумбунова (75 кг), Дарима Сандакова (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).
Открытие чемпионата России по боксу состоится сегодня в ФСК в 18.30 часов.
Древний экспонат будет выставлен в честь 95-летнего юбилея музея и в рамках выставочного проекта "95 страниц истории"
В комбинате по благоустройству города создана специальная бригада по откачке талых вод с проезжей части
Музыкантам подарили чётки и портрет в графике
С собой у норвежского путешественника были только 80-килограммовые сани
Городской культурный центр приглашает на игровую программу
До 24 марта на ВСЖД проходит декадник, включающий в себя ряд мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев
В Бурятию приехали лучшие спортсменки страны, в том числе призёры Олимпийских игр и чемпионки мира
Состязание состоит из четырёх номинаций: «Герой нашего времени», «Всегда в строю», «Именем Закона», «Горячее сердце»
В Бурятии и Забайкальском крае создаётся банк данных коренного населения для трансплантации костного мозга
Учащиеся сочиняли слоганы и отвечали на вопросы
Улан-удэнцы сравнивают необычную гостью с Буклей из фильмов о «Гарри Поттере»
13 участников будут соревноваться в нескольких испытаниях
Ливневая канализация засорилась и её пришлось расчищать
Для школьников провели урок дорожной безопасности
На водных объектах Бурятии сохраняется риск провалов людей и автотранспорта под лёд в несанкционированных местах выхода и массового отдыха людей