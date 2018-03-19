Юных жителей Бурятии приглашают на конкурс «Полицейский дядя Стёпа»

Общество, Фото: МВД по Бурятии

МВД Бурятии приглашает к участию во всероссийском конкурсе



МВД Бурятии совместно с Общественным советом при региональном ведомстве приглашает юных жителей республики в возрасте от 6 до 14 лет и творческие коллективы к участию во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». Конкурс детского творчества проводится по инициативе МВД России в преддверии Дня защиты детей и приурочен к 300-летию российской полиции.



Ребятам предложено изготовить тематические поделки, посвящённые сотрудникам органов внутренних дел со времен Российской империи и до наших дней. Использовать можно различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон. Фотографии трёх лучших поделок будут направлены в МВД России для участия в финальном этапе конкурса. Победители творческого состязания определятся путём онлайн-голосования на интернет-сайте ведомства и его аккаунтах в социальных сетях и будут награждены призами, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



Поделки и заявки на участие необходимо направлять по адресу: Улан-Удэ, улица Димитрова, 2а, отдел информации и общественных связей МВД по Бурятии. Телефоны для справок: 8(3012)275-185 и 8(3012)275-307. Работы принимаются в срок до 20 апреля. Заявка на участие в творческом конкурсе должна содержать название работы, материал, из которого она выполнена, фамилию, имя и возраст автора, место жительства, контакты (телефон, e-mail).



Отметим, в прошлом году в рамках конкурса в адрес МВД Бурятии поступило 25 детских работ. Это поделки из пластилина, глины, цветной бумаги и картона. Одной из самых необычных работ стал вязаный полицейский в исполнении Виктории Агбановой, ученицы седьмого класса «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2». Также в числе финалистов - познавательный комикс «Правила дорожного движения» - коллективная работа учеников Таловской школы и ростовой манекен из бумаги «Дядя Стёпа - Светофор» шестилетней Полины Рудаковой и восьмилетней Сони Пержаковой из Улан-Удэ.

