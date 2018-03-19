14 водителей накажут за выезд на лёд в Иркутской области

В регионе действуют 57 безопасных ледовых дорог
В минувшие выходные сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам, полиции, спасателями, представителями администраций муниципальных образований, Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству было проведено совместное патрулирование водных объектов Иркутской области. Всего было задействовано 96 человек.
Несмотря на то, что в регионе действуют 57 ледовых переправ для безопасного пересечения водных объектов, ежедневно к ответственности привлекаются водители, игнорирующие запрещающие знаки и выезжающие на лёд.
Пять административных протоколов было составлено в отношении водителей за нарушение п. 37 «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», согласно которым проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещен. Водителям, привлечённым к ответственности, грозит штраф от пятисот до одной тысячи рублей.
Ещё пятеро автовладельцев за неповиновение требованию инспектора ГИМС убрать в тридцатиминутный срок транспортное средство со льда понесут административную ответственность в соответствии со ст. 19.4. Подобное нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
- Традиционно больше всего нарушителей выявляется в проливе Малое море озера Байкал, а также вблизи Байкальска Слюдянского района. Любителей подлёдного лова зачастую не смущает и тот факт, что своими действиями они грубейшим образом нарушают, в том числе, и водоохранное законодательство. Так, в ходе совместного патрулирования было выявлено 4 случая нахождения автомобилей в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне водных объектов: три на Байкале, один на реке Ангаре в Усольском районе, - сообщил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.
Согласно п. 1 ст. 8.42 использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
14 водителей накажут за выезд на лёд в Иркутской области
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