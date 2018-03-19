Более 64 тысяч жителей Бурятии проголосовали за общественные территории

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике завершилось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды»



Всего своё мнение высказали более 64 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Напомним, в рейтинговом голосовании приняли участие 14 населенных пунктов республики. Это Улан-Удэ, Северобайкальск, Закаменск, Бабушкин, Кяхта, Гусиноозерск, поселки Заиграево, Онохой, Каменск, Селенгинск, а также села Кабанск, Выдрино, Мухоршибирь и Турунтаево. Самую большую активность проявили жители поселка Саган-Нур и города Северобайкальск.



Жители Бурятии выбирали из 48 общественных территорий те, которые должны быть благоустроены в первую очередь. До 21 марта общественные комиссии подведут итоги, и станут известны скверы и парки, победившие в голосовании.



- Большое спасибо всем, кто пришел и сделал свой выбор, - сказал Евгений Коркин, первый заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии. – Люди голосовали вместе с детьми, целыми семьями. Это те жители, которым важно видеть свой город, поселок комфортным, уютным для жизни.



Всего от жителей 14 населенных пунктов было подано 126 тысяч предложений по благоустройству самых популярных мест для отдыха. До 15 марта по каждой территории проводились общественные обсуждения.



Приоритетный президентский проект «Формирование комфортной городской среды» был предложен Владимиром Путиным в 2017 году. В Бурятии были благоустроены 248 дворов, 27 общественных территорий и 4 парка на сумму 216 млн рублей. Программа будет продолжена до 2022 года. В 2018 году на её финансирование в Бурятии выделено порядка 220 млн рублей.







