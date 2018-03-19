В Бурятии ветерану войны вручили жилищный сертификат

В ближайшее время ещё 2 свидетельства получат вдовы участников ВОВ
Участнику Великой Отечественной войны Якову Арсентьевичу Дунаеву вручили свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья ветеранам. С этим событием участника войны поздравили Глава Прибайкальского района С.А. Семёнов, представители районного совета ветеранов и отдела социальной защиты населения.
Яков Арсентьевич родился 22 августа 1927 года в селе Петропаловка Джидинского района Бурят-Монгольской АССР. Родители Екатерина Алексеевна и Арсентий Андреевич происходили из казачьего рода. Отец и мать Якова Арсентьевича были простыми крестьянами. Семья была большая, учился в Петропаловской средней школе. После 9 класса ушёл работать в колхоз, пахал конным плугом на лошади, работал помощником комбайнера и на сенокосе. Среднюю школу закончил после службы в армии.
С начала декабря 1944 по апрель 1951 годов служил в Советской армии курсантом. Службу проходил в 9 отдельном учебном стрелковом полку в 55 Севастопольской Краснознаменной истребительно-противотанковой бригаде резерва главного командования и 61 танковой дивизии. После ухода на пенсию был инспектором по охране памятников истории и культуры и работал в группе по составлению книги Памяти Бурятии.
Его опыт помог в написании очерка истории района «О людях Прибайкальских поселений», очерка о коммунистах района «Во имя жизни», награжден медалями «За Победу над Японией», «За доблестный труд в годы ВОВ», имеет звания «Заслуженный работник Культуры РБ», «Ветеран труда». Награждён почётными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, Обкома КПСС и Совета министров Бурятской АССР, Министерства Просвещения РСФСР и Бурятской АССР.
В настоящее время проживает в благоустроенной квартире, имеет дочь, внуков и правнуков, которые помогают ему.
В ближайшее время отделом социальной защиты населения будет организовано вручение ещё двух свидетельств - вдовам участников ВОВ, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии ветерану войны вручили жилищный сертификат
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