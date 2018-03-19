39 тысяч улан-удэнцев проголосовали за проект будущей набережной

















Второй проект «Красные ворота к морю» (код БП 942) имеет спортивную и экологическую направленность. Его создатели решили взять за основу природные материалы, характерные для Байкальской территории и этнокультурные особенности с использованием архитектурных решений. В проекте также вай-фай зоны, смотровые площадки. Для зимнего времени года набережная будет использоваться для лыжных прогулок. Здесь же будет располагаться ледовый каток, а летом – велодорожки.













«Берега жизни» (код АС 878) – это третий проект, вошедший в финал конкурса. Он ориентирован на активный семейный отдых. В проекте видовые площадки для фотосессий, тренажеры, площадки для занятий йогой или танцами. Амфитеатр, например, можно использовать для трансляций спортивных матчей, предусмотрены места для пикников, пирсы для рыбаков, пляжная зона и причал для маломерных судов.



















Рейтинговое голосование конкурса за лучший дизайн-проект благоустройства набережной прошло в день выборов президента России, 18 марта, на 94 территориально-счетных участках Улан-Удэ. Конкурсная комиссия сейчас приступила к своей работе. Необходимо определить какой проект получил первое, второе и третье место. Итоги конкурса комиссия планирует подвести 30 марта, а награждение победителей в торжественной обстановке состоится в начале апреля, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Лучший эскизный проект развития набережной получит приз в 1 млн рублей. За второе и третье место предусмотрены призы в 300 и 100 тысяч рублей соответственно.- Мы говорим огромное спасибо всем улан-удэнцам, которые пришли и высказали свое мнение. Благодарим всех участников конкурса. Именно от вашего решения зависит, насколько комфортным для жизни будет наша столица, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Напомним, что конкурс на лучший эскизный проект по благоустройству набережной стартовал 15 января. Идея проведения такого конкурса принадлежит Алексею Цыденову.За это время в адрес экспертной комиссии поступило 25 заявок. В финал конкурса вошли три проекта: «Реки объединяют историю и культуру» (код УУ 318). Дизайн-проект включает многофункциональный центр «Байкал», дворец бракосочетания, набережная, памятник Даши Намдакова. Таким образом, набережная станет городским общественно-культурным пространством.