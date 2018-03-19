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19 Марта

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В Улан-Удэ стартовал фестиваль «Кино без барьеров»

Общество, 
Зрителям покажут 8 фильмов

В рамках всероссийской «Неделе Инклюзии», в Улан-Удэ пройдёт кинофестиваль «Кино без барьеров».

19 марта запланированы 5 сеансов с демонстрацией 8 художественных короткометражных, мультипликационных фильмов, рассказывающих о жизни людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии. 
 
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