Зрителям покажут 8 фильмов
В рамках всероссийской «Неделе Инклюзии», в Улан-Удэ пройдёт кинофестиваль «Кино без барьеров».
19 марта запланированы 5 сеансов с демонстрацией 8 художественных короткометражных, мультипликационных фильмов, рассказывающих о жизни людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Улан-Удэ стартовал фестиваль «Кино без барьеров»
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