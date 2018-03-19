Часть школ Улан-Удэ сегодня закрыта на санобработку после выборов

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Школы Улан-Удэ сегодня проходят санобработку после выборов.- Очень большое количество населения пришло на выборы, поэтому поступило требование Роспотребнадзора, чтобы всё было вымыто. Поэтому восстановление учебного процесса будет сделано за счет сокращения каникул на один день - 22 марта дети будут учиться, - сообщили «Байкал-Daily» в комитете по образованию Улан-Удэ.Но только в школах, которые сегодня не учатся весь день. А это школы № 20, 19, 56, 15, 29, 22, 42, 51.Некоторые школы сегодня работают со второй смены - №35, 32, 4, 48. С 9 часов начались уроки в 47 и 9 школе. С 11 часов приступили к занятиям в 24 школе, с 12 - в 58 и 18. В школе №38 не учатся только 1-4 классы, в 64 – только те классы, у которых учителя были задействованы в выборах.Но есть и школы, которые работают сегодня с самого утра – это 1, 2, 3, 4, 33 и 43 СОШ.