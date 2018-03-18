На 18:00 в Бурятии проголосовало 67,4% избирателей

Свои голоса отдали почти 408 тысяч человек
По данным на 18:00 избирательные участки Бурятии, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты России, посетило почти 408 тысяч человек. Это 64,7% избирателей.
Среди лидеров голосования Кижингинский район, где проголосовали 80,9% избирателей. В Еравнинском районе свои голоса отдали 79,2% избирателей. В Кяхтинском районе проголосовало больше 75%.
Самую низкую явку показывает Баргузинский район 56%, Иволгинский – 57%, а Тункинский и вовсе – 52%.
Явка избирателей по городу Улан-Удэ на выборах на 18:00 составила 70 %. На это время проголосовало 134 тысячи 297 человек.
В Октябрьском районе явка составила 71,64%, в Железнодорожном – 69.96 %, в Советском 66,99 %. Впервые проголосовало 1765 молодых избирателей.
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