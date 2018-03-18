Дети сотрудников УФСИН в Бурятии победили на фестивале «Хрустальные звёздочки»

Участие в мероприятии приняли более 50 детей из семей работников органов государственной власти



В региональном этапе фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки», который проводит Федеральная служба судебных приставов, приняли участие более 50 детей из семей работников органов государственной власти.



Конкурс прошёл по трём номинациям: вокал, хореография и исполнительское мастерство и по двум возрастным категориям: с 7 до 12 лет и с 13 до 18 лет.



Оценивали выступление старший преподаватель кафедры хорового дирижирования и звукорежиссуры ВСГИК Мария Чолий, руководитель школы эстрадного мастерства «Мажор» Алина Намсараева, заместитель директора по воспитательной работе СОШ №49 Дашима Галсанова, ведущий шоумен, артист театра «Байкал» Алексей Раднаев и заместитель начальника отдела государственной службы и кадров, противодействия коррупции УФССП по Бурятии Булат Шагнаев.



По итогам выступлений победителями в номинации вокал в двух возрастных категориях стали дети сотрудников УФСИН Кира Игумнова и Алёна Богатова, в номинации хореография – студия танца «Байкал-Идель», в составе которой выступили Мария Эрдынеева и Светлана Цыбиктарова.



Конкурс является ежегодным и проводится с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданской ответственности, а также выявления одаренных детей и создания условий для развития их творческого потенциала, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

