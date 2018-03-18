Участие в мероприятии приняли более 50 детей из семей работников органов государственной власти
В региональном этапе фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки», который проводит Федеральная служба судебных приставов, приняли участие более 50 детей из семей работников органов государственной власти.
Конкурс прошёл по трём номинациям: вокал, хореография и исполнительское мастерство и по двум возрастным категориям: с 7 до 12 лет и с 13 до 18 лет.
Оценивали выступление старший преподаватель кафедры хорового дирижирования и звукорежиссуры ВСГИК Мария Чолий, руководитель школы эстрадного мастерства «Мажор» Алина Намсараева, заместитель директора по воспитательной работе СОШ №49 Дашима Галсанова, ведущий шоумен, артист театра «Байкал» Алексей Раднаев и заместитель начальника отдела государственной службы и кадров, противодействия коррупции УФССП по Бурятии Булат Шагнаев.
По итогам выступлений победителями в номинации вокал в двух возрастных категориях стали дети сотрудников УФСИН Кира Игумнова и Алёна Богатова, в номинации хореография – студия танца «Байкал-Идель», в составе которой выступили Мария Эрдынеева и Светлана Цыбиктарова.
Конкурс является ежегодным и проводится с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданской ответственности, а также выявления одаренных детей и создания условий для развития их творческого потенциала, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Дети сотрудников УФСИН в Бурятии победили на фестивале «Хрустальные звёздочки»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сказочный персонаж был замечен вечером
Свои голоса отдали почти 408 тысяч человек
Участие в мероприятии приняли более 50 детей из семей работников органов государственной власти
Девочка, ехавшая без автокресла, призналась сотруднику ГИБДД, что ей 6 лет
Медведь объяснил, что это его долг и ради этого он вышел из спячки
По данным Избиркома Бурятии, на «экваторе» выборного дня, на три часа дня, явка составила 56,8%
Постановление отменили в связи с истечением сроков давности
Более 120 соискателей интересовали трудоустройством службе судебных приставов республики
Избиратель приехал верхом на лошади на выборы президента РФ
В Тункинском районе воспитанники детского сада показали сверстникам сказку о правилах дорожной безопасности
Российские боксёры и их тренеры уже сделали свой выбор
Отказали в голосовании своими ручками двум избирателям в Агинском районе
Сотрудники МВД России в Приангарье спасли от переохлаждения артистов передвижного цирка, автомобиль которых сломался в дороге
Активнее всего голосует Окинский район
Отключение произошло в Советском районе