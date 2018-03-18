Оштрафованный водитель в Бурятии судился за возраст ребёнка

Девочка, ехавшая без автокресла, призналась сотруднику ГИБДД, что ей 6 лет



Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение по делу об административном правонарушении за нарушение правил перевозки детей.



Водитель просил отменить постановление и прекратить производство по делу за отсутствием события административного правонарушения. По его словам, он 1 ноября ехал в машине с племянницей 8 лет, своей знакомой и её племянницей 7 лет.



В рамках операции «Должник» их остановил сотрудник ГИБДД. Увидев детей сзади без автокресел, просто пристёгнутые ремнями, автоинспектор поинтересовался, сколько им лет. Младшая девочка ответила, что ей 6 лет.



А дети детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должны перевозиться при помощи детских удерживающих устройств.



На водителя было вынесено постановление за нарушение правил перевозки детей и штраф 3 тысячи, против чего он не возражал.



Но мужчина опротестовал постановление инспектора в суде, уверяя, что девочке исполнилось 7 лет накануне, и при вопросе инспектора она перепутала свой возраст, так как спала всю дорогу и только проснулась. Он представил копию свидетельства о рождении и фотографию ребёнка, который по его словам находился с ним в салоне автомобиля.



Сотрудник же ГИБДД в суде был уверен, что в автомобиле сидел другой ребёнок, а не изображенный на фотографии



Поскольку у суда не было доказательств, что за ребёнок и при каких обстоятельствах был запечатлен на фотографии, было ли это фото девочки, находившегося с водителем именно в тот день, сделано ли фото в тот момент или в другое время и дату, принадлежит ли свидетельство о рождении ребенку, находившемуся в машине 1 ноября, жадобу мужчины оставили без удовлетворения.



Верховный суд Бурятии признал законными и обоснованными постановления административного органа и решение судьи Кабанского районного суда, сообщает пресс-служба суда.





