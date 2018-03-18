В Бурятии бизнесмен опротестовал штраф в 250 тысяч рублей

Постановление отменили в связи с истечением сроков давности



Верховный суд Бурятия рассмотрел жалобу индивидуального предпринимателя на решение районного суда, который отказал ему в удовлетворении жалобы на постановление должностного лица.



Постановлением бизнесмен признан виновным в нарушении правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. Ему был назначен штраф 250 тысяч рублей.



- Верховный суд Бурятии отменил постановление и решение районного суда и прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности, - сообщает пресс-служба суда.



Дело об административном правонарушении должно рассматриваться с участием лица, в отношении которого ведется производство. Оспаривая постановление предприниматель ссылался на то, что дело незаконно было рассмотрено должностным лицом в его отсутствие.



- Этот довод заслуживает внимания, так как достоверных доказательств, что предприниматель был надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела, не имеется, - отмечают в суде.



Нарушение права на защиту является существенным нарушением процессуальных требований КоАП РФ, поэтому привлечение к административной ответственности нельзя признать законным.



