Судебные приставы Бурятии нашли кадры на ярмарке вакансий

Более 120 соискателей интересовали трудоустройством службе судебных приставов республики



На республиканской ярмарке вакансий сотрудники службы судебных приставов проконсультировали около 120 соискателей рабочих мест о порядке и условиях поступления на государственную службу.



В результате собеседования было отобрано 8 претендентов для участия в конкурсе на соискание вакантных должностей.



- В настоящее время многие работодатели предъявляют к соискателям квалификационные требования, связанные со стажем работы в соответствующей профессиональной сфере. Федеральная служба судебных приставов дает возможность молодым специалистам, выпускникам ВУЗов устроится на работу, не имея стажа государственной службы, - отмечает ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров УФССП по Бурятии Анна Англанова.



Во время ярмарки сотрудники ведомства провели акцию «Узнай о своих долгах», в ходе которой проинформировали граждан о наличии задолженностей, а также научили их пользоваться интернет-ресурсом «Банк данных исполнительных производств».



- Информация о наличии или отсутствии долга крайне важна для соискателей рабочих мест. Так как в настоящее время кадровые службы многих ведомств проверяют не столько финансовую дисциплину граждан, сколько их благонадежность. Наличие неисполненных обязательств по гражданским, семейным правоотношениям, а также административных наказаний в виде штрафов уполномоченных органов, как правило, негативным образом характеризуют претендентов и могут стать препятствием для трудоустройства, - уточнила Ангаланова.





