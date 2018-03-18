Более 120 соискателей интересовали трудоустройством службе судебных приставов республики
На республиканской ярмарке вакансий сотрудники службы судебных приставов проконсультировали около 120 соискателей рабочих мест о порядке и условиях поступления на государственную службу.
В результате собеседования было отобрано 8 претендентов для участия в конкурсе на соискание вакантных должностей.
- В настоящее время многие работодатели предъявляют к соискателям квалификационные требования, связанные со стажем работы в соответствующей профессиональной сфере. Федеральная служба судебных приставов дает возможность молодым специалистам, выпускникам ВУЗов устроится на работу, не имея стажа государственной службы, - отмечает ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров УФССП по Бурятии Анна Англанова.
Во время ярмарки сотрудники ведомства провели акцию «Узнай о своих долгах», в ходе которой проинформировали граждан о наличии задолженностей, а также научили их пользоваться интернет-ресурсом «Банк данных исполнительных производств».
- Информация о наличии или отсутствии долга крайне важна для соискателей рабочих мест. Так как в настоящее время кадровые службы многих ведомств проверяют не столько финансовую дисциплину граждан, сколько их благонадежность. Наличие неисполненных обязательств по гражданским, семейным правоотношениям, а также административных наказаний в виде штрафов уполномоченных органов, как правило, негативным образом характеризуют претендентов и могут стать препятствием для трудоустройства, - уточнила Ангаланова.
Судебные приставы Бурятии нашли кадры на ярмарке вакансий
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Более 120 соискателей интересовали трудоустройством службе судебных приставов республики
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