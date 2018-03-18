Избирателям в Забайкалье не дали проголосовать своими ручками

Отказали в голосовании своими ручками двум избирателям в Агинском районе









- По данному поводу поступила жалоба. Это не нарушение, но нельзя запрещать людям голосовать со своими ручками. Замечание сотрудникам участка сделали, перед избирателями уже извинились, - рассказал член избирательной комиссии Николай Коротков.





Также за неделю до выборов президента России в Интернете появились видео, на которых, якобы, зафиксированы факты использования на избирательных участках ручек с исчезающими чернилами, сообщает Заб.ру.





Проголосовать с помощью принесённых с собой шариковых ручек 18 марта запретили двум избирателям на участке в поселке Новоорловск Агинского района. Об этом сообщили в Избиркоме Забайкальского края.