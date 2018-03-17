В Улан-Удэ чиновники сдают нормы ГТО по гибкости

Общество, Фото: отдел ВФСК ГТО Бурятии

Сегодня, 17 марта, на центральном стадионе проходят соревнования по стрельбе из пневматической винтовки спартакиады органов государственной власти Бурятии



Также работники различных министерств и ведомств выполняют упражнения на гибкость и прыжки в длину с места. Соревнования проходят в рамках реализации всероссийского комплекса «ГТО». До конца дня нормы ГТО выполнят более сотни представителей 14 министерств и ведомств. Первыми в соревнования вступили работники Народного Хурала РБ. После трех пробных выстрелов и инструктажа, они приступили к выполнению нормативов по стрельбе.



- Я выстрелил не очень хорошо, так как не люблю стрелять с детства, хотя вырос в селе Хурай-Хобок Тункинского района, - говорит слесарь Сергей Манзаев, - но по другим видам, кроме плавания, у меня проблем нет. Осенью я выполнил нормативы на золотой знак. А сейчас сдаю с коллегами по работе. В свои 52 года я занимаюсь бегом. Бегал марафоны в Омске и Иркутске, где однажды занял третье место. Думаю, что молодежи очень нужно участвовать в ГТО.



Ранее в рамках Спартакиады прошли соревнования по шахматам, волейболу и лыжным гонкам. Впереди соревнования по легкой атлетике, футболу, настольному теннису, перетягиванию каната, сообщает отдел ВФСК ГТО Бурятии.

