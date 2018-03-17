В Бурятии выберут лучшие практики по работе с пожилыми людьми

Студентов-психологов и их преподавателей приглашают принять участие в конкурсе по описанию и внедрению практик по работе с людьми старшего поколения. Организаторы конкурса – ресурсный центр по работе с людьми старшего возраста в Бурятии



Организаторов конкурса интересуют лучшие практики, которые уже были реализованы и показали успешные результаты по работе с людьми старшего возраста. Эти проекты будут применены в деятельности ТОС и будут сформированы в видеотеку.



На конкурс уже подано около десяти заявок, среди которых проект уличного кинотеатра для пенсионеров, курсы по изучению бурятского языка, проект «Подиум 50+» по преображению людей пожилого возраста и др.



Конкурсные проекты могут быть представлены как описание волонтерской деятельности, дипломные, курсовые работы или практики. Подать заявку может один человек или группа. Количество проектов от одного участника или группы не ограничено.



С авторами лучших проектов будет заключен договор по внедрению опыта в деятельности. Призовой фонд конкурса — 60 тысяч рублей.



Заявки принимаются до 30 апреля, сообщает АСИ-Бурятия.

