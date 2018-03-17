В Бурятии прошёл первый этап операции «Надзор»

Сотрудники Мухоршибирского филиала уголовно-исполнительной инспекции совместно с МВД провели первый этап оперативно-профилактической операции «Надзор-2018»



Они посетили состоящих на учете граждан по месту жительства, оказали им помощь в трудоустройстве, проверили возможные места пребывания лиц, ведущих асоциальный образ жизни.



За время проведения мероприятия осуществлено 134 совместные проверки, выявлено одно нарушение, три административных правонарушения и объявлено три предупреждения об отмене условного осуждения.



Также прошла встреча с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете филиала в присутствии их законных представителей, сообщает пресс-служба УФСИН.





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