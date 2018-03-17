В Улан-Удэ до +3 тепла

По данным Бурятского ЦГМС, на дорогах города и республики гололедица, накаты



17 марта по республике по северной половине местами небольшой, умеренный снег, поземок. Ветер ночью переменный 5-10, днем северо-западный 7-12, местами до 15-20 м/с.



Температура ночью 16-21, местами 6-11, по северным, юго-западным районам до 27 мороза, днем 1-6 тепла, местами 3-8 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью западный 4-9, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17 мороза, днем 1-3 тепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.



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