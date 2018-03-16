На Байкале исчезают растения из-за сбора трав для фитотерапии

Новое издание Красной книги Иркутской области выйдет в 2020 году. Возможно, она пополнится исчезающими видами флоры и фауны, какими – сейчас определяют учёные



Об этом сообщили на пресс-конференции 16 марта 2018 года директор Байкальского центра полевых исследований «Дикая природа Азии» Виктор Попов и заведующий кафедрой биолого-почвенного факультета ИГУ Андрей Лишва.



Красная книга постоянно редактируется. В 2017 году в список исчезающих животных попали по одному виду моллюсков и пиявок моллюски, пиявка, четыре вида грибов. Некоторые птицы переведены в категорию «восстановленные виды» - это большой баклан, чомга, орёл-карлик и огарь. Исчезающие растения дополнены такими, как софора желтоватая, беркут, селезёночник Седокова, два вида лишайника, которые росли в степях Ольхонского района.



Андрей Лишва сказал, что одна из причин исчезновения растений – неограниченный сбор трав для фитотерапии. Из-за этого уральская солодка и рододендрон Адамса (в народе именуемая саган-дайля) исчезли вблизи населенных пунктов, теперь они растут в менее доступных местах. Эти растения попадут в список видов флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.



Вторая причина - это увеличение рекреационной нагрузки. Из-за большого количества туристов, которые вытаптывают растения, под угрозу исчезновения исчезли два лишайника, остролодочники трёхлистный и Варлакова. На скалах Олхинского плато больше не растёт селезёночник Седакова. Ещё 12 видов лишайников могут оказаться под угрозой исчезновения в случае активного туристического освоения бухты Ая на Байкале. На снижение численности некоторых видов флоры и фауны также повлияло заготовка леса, газа и нефти.



По словам Попова, всего в Красной книге Иркутской области – 173 видов растения, 28 видов грибов, 18 видов млекопитающих, 62 вида птиц, 50 видов лишайников, 40 видов мохообразных, 12 видов рыб и 10 видов насекомых, 2 вида губок, по одному виду моллюсков и амёб, два вида земноводных, два вида пресмыкающихся, 14 видов ракообразных, сообщает ИА «Байкал Инфо».

