 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

На Байкале исчезают растения из-за сбора трав для фитотерапии

Общество, 
Новое издание Красной книги Иркутской области выйдет в 2020 году. Возможно, она пополнится исчезающими видами флоры и фауны, какими – сейчас определяют учёные

Об этом сообщили на пресс-конференции 16 марта 2018 года директор Байкальского центра полевых исследований «Дикая природа Азии» Виктор Попов и заведующий кафедрой биолого-почвенного факультета ИГУ Андрей Лишва.

Красная книга постоянно редактируется. В 2017 году в список исчезающих животных попали по одному виду моллюсков и пиявок моллюски, пиявка, четыре вида грибов. Некоторые птицы переведены в категорию «восстановленные виды» - это большой баклан, чомга, орёл-карлик и огарь. Исчезающие растения дополнены такими, как софора желтоватая, беркут, селезёночник Седокова, два вида лишайника, которые росли в степях Ольхонского района.

Андрей Лишва сказал, что одна из причин исчезновения растений – неограниченный сбор трав для фитотерапии. Из-за этого уральская солодка и рододендрон Адамса (в народе именуемая саган-дайля) исчезли вблизи населенных пунктов, теперь они растут в менее доступных местах. Эти растения попадут в список видов флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.

Вторая причина - это увеличение рекреационной нагрузки. Из-за большого количества туристов, которые вытаптывают растения, под угрозу исчезновения исчезли два лишайника, остролодочники трёхлистный и Варлакова. На скалах Олхинского плато больше не растёт селезёночник Седакова. Ещё 12 видов лишайников могут оказаться под угрозой исчезновения в случае активного туристического освоения бухты Ая на Байкале. На снижение численности некоторых видов флоры и фауны также повлияло заготовка леса, газа и нефти.

По словам Попова, всего в Красной книге Иркутской области – 173 видов растения, 28 видов грибов, 18 видов млекопитающих, 62 вида птиц, 50 видов лишайников, 40 видов мохообразных, 12 видов рыб и 10 видов насекомых, 2 вида губок, по одному виду моллюсков и амёб, два вида земноводных, два вида пресмыкающихся, 14 видов ракообразных, сообщает ИА «Байкал Инфо».
Байкал экология
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Банк спермы планируют создать в Забайкалье
Общество, 16.03.2018
Банк спермы планируют создать в Забайкальском крае к концу 2018 года, сообщила в интервью ИА «Чита.Ру» главный внештатный акушер-гинеколог краевого министерства здравоохранения Валентина Лига
Учёные исследовали «сибирский характер»
Общество, 16.03.2018
Коллективное представление о сибиряках изучают новосибирские социологи
На Байкале исчезают растения из-за сбора трав для фитотерапии
Общество, 16.03.2018
Новое издание Красной книги Иркутской области выйдет в 2020 году. Возможно, она пополнится исчезающими видами флоры и фауны, какими – сейчас определяют учёные
Плюсовые температуры придут в Восточную Сибирь
Общество, 16.03.2018
Столбик термометра в регионах Восточной Сибири в предстоящие выходные будет показывать положительные температуры, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
На ВСЖД растёт скорость движения поездов
Общество, 16.03.2018
В 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге реализована участковая скорость на уровне 44,1 км/час. Рост за последние 5 лет составил 6,8%
В Бурятии завершается архивный фестиваль
Общество, 16.03.2018
Госархив республики сегодня откроет двери для школьников и представит в театре Бурдрамы выставку об истории переселения бурят в Шэнэхэн
82% россиян поддерживают маркировку продуктов в виде «светофора»
Общество, 16.03.2018
Цвета будут сигнализировать о наличии сахара, соли и жиров
В ТОСах состоят свыше 84 тысяч улан-удэнцев
Общество, 16.03.2018
В Улан-Удэ работает 75 территориальных общественных самоуправлений,
В Улан-Удэ произошёл алкогольный «коллапс»
В Улан-Удэ произошёл алкогольный «коллапс»
Общество, 16.03.2018
Во многих магазинах города не продают спиртное из-за не обновлённой программы ЕГАИС
В Улан-Удэ убрали снег с крыш 1374-х домов
Общество, 16.03.2018
Управляющие организации Улан-Удэ очищают крыши многоквартирных домов от снега
Улан-удэнцы просят превратить Стеклозавод в «Райский уголок» (видео)
Улан-удэнцы просят превратить Стеклозавод в «Райский уголок» (видео)
Общество, 16.03.2018
Проект создания сквера на Стеклозаводе участвует в конкурсе общественных территорий города, и повлиять на решение может каждый улан-удэнец
Детям и родителям в Бурятии напомнили об экипировке на дороге
Детям и родителям в Бурятии напомнили об экипировке на дороге
Общество, 16.03.2018
В Бурятии сотрудники ГИБДД проводят демонстрационные родительские собрания о важности использования защитной экипировки и светоотражателей юными участниками дорожного движения
Театры Иркутской области покажут спектакли в посёлках региона
Общество, 16.03.2018
Жители увидят мюзиклы, сказки и концерты
Французские учёные изучают уникальные ледовые кольца Байкала
Французские учёные изучают уникальные ледовые кольца Байкала
Общество, 16.03.2018
Они просят помочь людей, которые проводят много времени на льду и сами видели что-то подобное

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^