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16 Марта

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Плюсовые температуры придут в Восточную Сибирь

Общество, 
Столбик термометра в регионах Восточной Сибири в предстоящие выходные будет показывать положительные температуры, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра

Так, в Бурятии в эти дни местами ожидается снег, местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночные температуры составят -16…-21, местами будет несколько теплее, а по северным и юго-западным районам -22…-27. Днем +1…+6 градусов, местами до -8.

Небольшой снег ожидают и по северным, а также восточным районам Забайкалья, на остальной территории края – без осадков. Ночью -16…-21, местами чуть теплее, а по северной половине до -31. Днем от 0 до 5 градусов тепла, по северу – до восьми мороза.

В Иркутской области, по данным синоптиков региона, местами ожидается умеренный снег. Порывы ветра до 21 метра в секунду, местами метели. Температура ночью -10…-15, местами до -36. Днем от +3 до -2 градусов, местами до 12 мороза. В западных районах, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +7.
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