В Бурятии сотрудники ГИБДД проводят демонстрационные родительские собрания о важности использования защитной экипировки и светоотражателей юными участниками дорожного движения
На встречу с родителями автоинспекторы принесли образцы экипировки и световозвращающих аксессуаров и объяснили, как с их помощью обезопасить несовершеннолетних водителей самокатов, велосипедов, гироскутеров и мопедов.
Полицейские напомнили, что защитный шлем, перчатки, наколенники и налокотники уберегут ребенка от травм в случае падения. Чтобы обеспечить видимость юного велосипедиста в вечернее время родителям рекомендовали разместить на его одежде или транспортном средстве светоотражатели. «Это может быть и небольшой значок, однако лучше всего использовать несколько видов – наклейку, рюкзачок с полосами, подвеску или яркий катафот», - объясняли сотрудники ГИБДД. Также автоинспекторы наглядно показали, как с помощью спрея со светоотражающей краской можно отреставрировать крыло велосипеда и разные элементы самоката, гироскутера или мопеда.
Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности юных пешеходов, в том числе подвергающих себя опасности при использовании современных гаджетов на проезжей части. Сотрудники ГИБДД объяснили, как прослушивание музыки с использованием наушников или игры в телефоне по дороге снижают внимание ребёнка, а громоздкий капюшон верхней одежды огранивает видимость.
После выступления дорожных полицейских участники встречи смогли изучить каждый образец экипировки и виды светоотражателей. В завершении родительского собрания автоинспекторы отметили, что главным залогом безопасности детей на дороге является соблюдение ПДД самими взрослыми, их личный пример и ответственное отношение к вопросам сохранении жизни и здоровья ребёнка, сообщает УГИБДД республики.
Детям и родителям в Бурятии напомнили об экипировке на дороге
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В Бурятии сотрудники ГИБДД проводят демонстрационные родительские собрания о важности использования защитной экипировки и светоотражателей юными участниками дорожного движения
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