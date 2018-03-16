 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

Театры Иркутской области покажут спектакли в посёлках региона

Общество, 
Жители увидят мюзиклы, сказки и концерты

Государственные театры Иркутской области гастролируют в разных районах Приангарья.
В рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского реализует программу «Музыкальный десант».

13 и 14 марта артисты выступили в Усть-Илимске. На площадке в Доме культуры «Дружба» прошёл показ джаз-мюзикла для семейного просмотра «Мэри Поппинс, до свидания!» и гала-концерт «От оперетты до мюзикла. Лучшее». Жителям Усть-Илимска представили вокальные и танцевальные хиты из рок-оперы «Юнона и Авось», оперетт «Принцесса цирка», «Сильва», «Белая акация», «Фиалка Мон-мартра», «Веселая вдова» и мюзиклов «Алые паруса», «Мама Мия», «Кабаре», «Граф Монте-Кристо».

Эти постановки будут показаны во Дворце искусств «Энергетик» в Братске, куда артисты отправятся с 20 по 24 апреля. В театрально-концертном центре «Братск-Арт» они покажут музыкальную сказку «Кот в сапогах» и знаменитую комедию «Тётушка Чарли».

Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина со 2 по 7 апреля с гастролями выступит в Иркутске. В программе пять спектаклей. Показы пройдут на сцене Иркутского областного Театра юного зрителя им. А. Вампилова. Затем артисты выступят в посёлках Куйтун, Магистральный, Новая Игирма, городах Вихоревка, Тайшет, Усть-Кут и в Северобайкальске в Бурятии. Всего пройдут более 20 показов двух спектаклей – «День рождения Кота Леопольда» и «Весна на Заречной улице».

1 и 14 марта артисты Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова побывали в Ангарске и Шелехове. На сцене ДК «Нефтехимик» состоялся показ спектакля «Ужин по-французски», а на сцене ДК «Металлург» – сказки для детей «Василиса Прекрасная». На 13 апреля запланировано выступление в посёлке Михайлова Черемховского района, где охлопковцы покажут «Старомодную комедию».

В рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» осуществляет программу «Театр – детям Севера». С 1 по 5 марта озорной спектакль «Федоткины смешилки, Федулкины страшилки» в постановке главного режиссёра театра Юрия Уткина посмотрели более тысячи маленьких зрителей.

Показы прошли в сёлах Казачинское и Улькан, посёлках Ключи, Магистральный и Окунайский Казачинско-Ленского района, в поселке Жигалово, селах Чекан и Дальняя Закора Жигаловского района. Всего было сыграно 10 спектаклей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии завершается архивный фестиваль
Общество, 16.03.2018
Госархив республики сегодня откроет двери для школьников и представит в театре Бурдрамы выставку об истории переселения бурят в Шэнэхэн
82% россиян поддерживают маркировку продуктов в виде «светофора»
Общество, 16.03.2018
Цвета будут сигнализировать о наличии сахара, соли и жиров
В ТОСах состоят свыше 84 тысяч улан-удэнцев
Общество, 16.03.2018
В Улан-Удэ работает 75 территориальных общественных самоуправлений,
В Улан-Удэ произошёл алкогольный «коллапс»
В Улан-Удэ произошёл алкогольный «коллапс»
Общество, 16.03.2018
Во многих магазинах города не продают спиртное из-за не обновлённой программы ЕГАИС
В Улан-Удэ убрали снег с крыш 1374-х домов
Общество, 16.03.2018
Управляющие организации Улан-Удэ очищают крыши многоквартирных домов от снега
Улан-удэнцы просят превратить Стеклозавод в «Райский уголок» (видео)
Улан-удэнцы просят превратить Стеклозавод в «Райский уголок» (видео)
Общество, 16.03.2018
Проект создания сквера на Стеклозаводе участвует в конкурсе общественных территорий города, и повлиять на решение может каждый улан-удэнец
Детям и родителям в Бурятии напомнили об экипировке на дороге
Детям и родителям в Бурятии напомнили об экипировке на дороге
Общество, 16.03.2018
В Бурятии сотрудники ГИБДД проводят демонстрационные родительские собрания о важности использования защитной экипировки и светоотражателей юными участниками дорожного движения
Театры Иркутской области покажут спектакли в посёлках региона
Общество, 16.03.2018
Жители увидят мюзиклы, сказки и концерты
Французские учёные изучают уникальные ледовые кольца Байкала
Французские учёные изучают уникальные ледовые кольца Байкала
Общество, 16.03.2018
Они просят помочь людей, которые проводят много времени на льду и сами видели что-то подобное
Топ резонансных событий 2017 года от приставов Бурятии
Топ резонансных событий 2017 года от приставов Бурятии
Общество, 16.03.2018
Служба судебных приставов республики огласила самые нашумевшие события прошлого года - от съеденного протокола о штрафах до принудительного выселения из квартиры 20 собак
Пройдёт отбор конкурса «Улан-Удэ – моей Бурятии звезда»
Общество, 16.03.2018
Фестиваль посвящён 95-летию основания республики
Детсадовцы и школьники Бурятии пишут письма байкальской нерпе
Общество, 16.03.2018
«Заповеднон Подлеморье» продолжает реализовывать эколого-просветительский проект «Письма животным»
Симфонический оркестр Иркутской филармонии выступит в Улан-Удэ
Общество, 16.03.2018
На концерте исполнят симфонию Бетховена

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^