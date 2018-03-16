Театры Иркутской области покажут спектакли в посёлках региона

Жители увидят мюзиклы, сказки и концерты



Государственные театры Иркутской области гастролируют в разных районах Приангарья.

В рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского реализует программу «Музыкальный десант».



13 и 14 марта артисты выступили в Усть-Илимске. На площадке в Доме культуры «Дружба» прошёл показ джаз-мюзикла для семейного просмотра «Мэри Поппинс, до свидания!» и гала-концерт «От оперетты до мюзикла. Лучшее». Жителям Усть-Илимска представили вокальные и танцевальные хиты из рок-оперы «Юнона и Авось», оперетт «Принцесса цирка», «Сильва», «Белая акация», «Фиалка Мон-мартра», «Веселая вдова» и мюзиклов «Алые паруса», «Мама Мия», «Кабаре», «Граф Монте-Кристо».



Эти постановки будут показаны во Дворце искусств «Энергетик» в Братске, куда артисты отправятся с 20 по 24 апреля. В театрально-концертном центре «Братск-Арт» они покажут музыкальную сказку «Кот в сапогах» и знаменитую комедию «Тётушка Чарли».



Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина со 2 по 7 апреля с гастролями выступит в Иркутске. В программе пять спектаклей. Показы пройдут на сцене Иркутского областного Театра юного зрителя им. А. Вампилова. Затем артисты выступят в посёлках Куйтун, Магистральный, Новая Игирма, городах Вихоревка, Тайшет, Усть-Кут и в Северобайкальске в Бурятии. Всего пройдут более 20 показов двух спектаклей – «День рождения Кота Леопольда» и «Весна на Заречной улице».



1 и 14 марта артисты Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова побывали в Ангарске и Шелехове. На сцене ДК «Нефтехимик» состоялся показ спектакля «Ужин по-французски», а на сцене ДК «Металлург» – сказки для детей «Василиса Прекрасная». На 13 апреля запланировано выступление в посёлке Михайлова Черемховского района, где охлопковцы покажут «Старомодную комедию».



В рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» осуществляет программу «Театр – детям Севера». С 1 по 5 марта озорной спектакль «Федоткины смешилки, Федулкины страшилки» в постановке главного режиссёра театра Юрия Уткина посмотрели более тысячи маленьких зрителей.



Показы прошли в сёлах Казачинское и Улькан, посёлках Ключи, Магистральный и Окунайский Казачинско-Ленского района, в поселке Жигалово, селах Чекан и Дальняя Закора Жигаловского района. Всего было сыграно 10 спектаклей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

