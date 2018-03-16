Девочку с ожогами, которую улан-удэнцы завалили подарками, выписали домой

10-летняя девочка, которая получила серьёзные ожоги, поблагодарила врачей и всех, кто ей помогал
10-летняя Настя, которая долгое время лечилась в БСМП в связи с многочисленными ожогами, сегодня выписалась домой. Об этом сообщила пресс-секретарь БСМП Дора Хамаганова.
«Сегодня выписалась домой девочка, получившая по неосторожности ожог кипятком, затронувший около 20% поверхности тела. Девочка и её мама Светлана Александровна говорят «спасибо» всем докторам, медсестрам, санитаркам отделения анестезиологии и реанимации, операционного блока, приёмно-диагностического, детского хирургического отделений БСМП. Особая благодарность детским хирургам Сергею Колдунову, Дмитрию Васильев, медсестрам детской хирургии», - сообщила Дора Хамаганова.
Девочка перенесла три сложные операции по пересадке кожи. Врачи и медсёстры отделения восстановительного лечения вернули Насте подвижность суставов рук и ног.
Как сообщал «Байкал-Daily», Настю привезли на лечение в Улан-Удэ из Прибайкальского района. Она более трёх месяцев лежала в больнице совсем одна, так как родители не могли быть в городе с дочерью. Мама Насти приезжала редко и без гостинцев. На одинокую девочку обратила внимание женщина, разместившая пост с просьбой о помощи. «Одета она во всё больничное, халат завязан бантиком. У кого есть вещи на рост 140 см.? Вещи можно разные, думаю, что и дома у неё их не так много. Очень жаль девочку», - написала улан-удэнка.
После публикации данного обращения в СМИ реакция последовала незамедлительно. Сочувствующие люди понесли в больницу фрукты, одежду и множество новых игрушек - от паззлов до кукол. Пресс-служба БСМП была даже вынуждена обратиться с просьбой отказаться от помощи.
«Больше не надо приносить Насте ничего. Медсестры и нянечки сбились с ног, принося все новые и новые пакеты Насте. Пока временно она ни в чем не нуждается! А то у нее уже целый склад игрушек, фруктов. Спасибо всем», - говорилось в сообщении.
Неравнодушные жители Бурятии также перечисляли деньги в помощь многодетной семье.
Девочку с ожогами, которую улан-удэнцы завалили подарками, выписали домой
Общество, Фото:
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