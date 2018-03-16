Пройдёт отбор конкурса «Улан-Удэ – моей Бурятии звезда»

Фестиваль посвящён 95-летию основания республики
18 марта в Улан-Удэ пройдёт отборочный (школьный) этап III открытого фестиваля-конкурса вокального и театрального творчества «Улан-Удэ – моей Бурятии звезда». Конкурс посвящён 95-летию основания республики, 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и Году гражданского единства в столице региона.
Фестиваль-конкурс – это состязание между солистами, ансамблями, хорами, театральными коллективами образовательных учреждений при поддержке специалистов театров республики, в частности, солистов бурятского театра оперы и балета.
Школьный же этап конкурса носит название «Весенняя капель». В качестве экспертов выступит родительская общественность. По итогам отбора номеров будет смонтирован видеоролик. Видеоролик (или ссылка на выложенный материал на интернет-ресурсе) направляется учреждением-участником в адрес оргкомитета по адресам untur03@mail.ru или oktya-777@list.ru до 26 марта с приложением итогов голосования родителей по отбору номеров.
По итогам отборочного этапа лучшие участники конкурса пройдут в следующий тур фестиваля-конкурса, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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