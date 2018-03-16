В Улан-Удэ летом пройдёт фестиваль «Мир, где торжествует цирк!»

Победитель получит Гран-при конкурса
С 18 по 25 июня в цирке-шапито в парке имени Орешкова Улан-Удэ уже в пятый раз пройдёт международный фестиваль детских и молодёжных цирковых коллективов «Мир, где торжествует цирк!».
Его организатором выступил Цирк Бурятии при поддержке министерства культуры республики.
Целью фестиваля является развитие профессионального циркового искусства, выявление одаренных детей и талантливых коллективов, реализация их потенциальных возможностей. Участниками фестиваля могут стать профессиональные, любительские, самодеятельные, детские цирковые коллективы, театры клоунад, школы, студии, творческие объединения учреждений культуры, образовательных учреждений и других ведомств. Возраст участников от 6 до 25 лет. В составе жюри фестиваля - выдающиеся деятели культуры и искусства России и зарубежья, профессиональные артисты цирка.
Победитель получит Гран-при фестиваля, другие участники станут лауреатами 1, 2, 3 степени.
Отметим, на фестивале ведущие мастера циркового искусства проведут для детей мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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