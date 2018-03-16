«Заповеднон Подлеморье» продолжает реализовывать эколого-просветительский проект «Письма животным»
В начале марта отдел экологического просвещения «Заповедного Подлеморья» продолжил эколого-просветительский проект «Письма животным». Для изучения было выбрано животное, млекопитающее Байкала – байкальский тюлень.
- Выбор оказался не случайным, - нерпа изображена на логотипе «Заповедного Подлеморья», обитает на Ушканьих островах, представляет собой своеобразный и интересный с точки зрения зоологии вид, -отмечают в дирекции заповедников.
Проект «Письма животным» позволяет сформировать навыки экологически грамотного, а главное – осознанного поведения по отношению к животным и природе своего региона. Дети через письмо выражают своё отношение к животному, сочувствуют ему, переживают, делятся впечатлениями.
Проект рассчитан на дошкольников и младших школьников, поэтому детям помогают родители. Взрослые и дети вместе вовлечены в творческий процесс. Родители помогают детям в написании бумажных писем, изготовлении конвертов, подписании точного адреса животного.
Участниками проекта стали дети Усть-Баргузинской средней общеобразовательной школы и подготовительных классов, центра детского образования детей «Подлеморье», детских садов «Золотая рыбка» и «Ёлочка» посёлка Усть-Баогузин.
Для ребят прошли занятия «Нерпа – эндемик Байкала», где они узнали о биологических особенностях животного, его повадках, питании, размножении, условиях жизни в зимний период. А также посмотрели видеофильм «Путь нерпёнка».
Детсадовцы и школьники Бурятии пишут письма байкальской нерпе
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